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Sahte sözleşme hazırladı, tutuklandı

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Girne'de telefon bayi işletmecisi Beyazıt Güraslan, izinsiz bahis ve kumar oynatılan bir siteye reklam amaçlı SMS atılabilmesi maksadıyla, farklı kişiler adına bilgileri dışında sahte abonelik sözleşmeleri hazırladı

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Sahte sözleşme hazırladı, tutuklandı
 
 
Girne'de 2021-2022 tarihleri arasında meydana gelen "Sahte Belge düzenleme, Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Beyazıt Güraslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı.
Suiçmez huzurda bulunan zanlı Beyazıt Güraslan'ın 27.01.2021-03.03.2022 tarihleri arasında Girne’de faaliyet gösteren Beyaz Ada LTD. isimli telefon bayi işletmecisi olduğunu ve KKTC’de yetkili makamdan izinsiz bahis ve kumar oynatılan  “VİDOBET107.COM” isimli siteye reklam amaçlı SMS atılabilmesi maksadıyla, farklı kişiler adına bilgileri dışında sahte abonelik sözleşmeleri hazırlayıp imzalamak suretiyle evrak sahtelemek suçundan methaldar olduğunu söyledi.
Polis yapılan soruşturma neticesinde, zanlının sahte olduğunu bildiği evrakları cep telefon operatörüne kayıt yapmak suretiyle sahte belgeleri tedavüle sürdüğü yönünde tespitler olması üzerine tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Beyazıt Güraslan'ın Girne’de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve yapmış olduğu beyanlarda bir arkadaşının isteği üzerine söz konusu sim kartlarını temin ettiği beyanında bulunduğunu belirtti.
Polis meselenin yeni olduğunu zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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