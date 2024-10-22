banner913
banner932
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
8 0
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
4 0
 
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
7 0
9 0
Okullarda öğleden sonra kaosu
Okullarda öğleden sonra kaosu
22 0
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
21 0
Rumlar federal çözüme inanmıyor
Rumlar federal çözüme inanmıyor
35 0
banner1032

Sahte sağlık raporuyla oturma izni aldı

banner1020

Sağlık Bilimleri Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ayten Yıldız, sağlık raporunun tarihlerini değiştirip sahteledikten sonra oturma izni aldı

banner1045
Sahte sağlık raporuyla oturma izni aldı
banner971

Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan Ayten Yıldız dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, Türkiye’de bulunan Hatice Demir’in TC Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık birimlerinden aldığı sağlık raporunun tarihlerini değiştirip, sahteledikten sonra whatsapp üzerinden zanlı Yıldız’a gönderdiğini söyledi.

Polis, 2023 yılı Aralık ayında yaşanan olayda raporu alan Yıldız’ın KKTC Muhaceret Sistemine Demir’in bilgilerini girerek, oturma izni aldığını belirtti.  Polis, son 7 ayda yürütülen toplam 13 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Yıldız’ın tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sağlık bilimleri bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise “arkadaşım sistem açılmıyor dedi, Türkiye’de olduğu için rica ettim, yaptım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 500 bin TL değerinde şahsı kefalet senedi imzalaması ve haftada 3  gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.