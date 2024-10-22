Sahte sağlık raporuyla oturma izni aldı

Sağlık Bilimleri Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ayten Yıldız, sağlık raporunun tarihlerini değiştirip sahteledikten sonra oturma izni aldı

Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan Ayten Yıldız dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, Türkiye’de bulunan Hatice Demir’in TC Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık birimlerinden aldığı sağlık raporunun tarihlerini değiştirip, sahteledikten sonra whatsapp üzerinden zanlı Yıldız’a gönderdiğini söyledi.

Polis, 2023 yılı Aralık ayında yaşanan olayda raporu alan Yıldız’ın KKTC Muhaceret Sistemine Demir’in bilgilerini girerek, oturma izni aldığını belirtti. Polis, son 7 ayda yürütülen toplam 13 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Yıldız’ın tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sağlık bilimleri bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise “arkadaşım sistem açılmıyor dedi, Türkiye’de olduğu için rica ettim, yaptım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 500 bin TL değerinde şahsı kefalet senedi imzalaması ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.