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Sahte reçete soruşturmasında 1 doktor ve 1 eczacı teminata bağlandı

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Sahte reçete soruşturmasında 1 doktor ve 1 eczacı teminata bağlandı
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Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 1 doktor ve 1 eczacı bugün teminatla serbest bırakıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, doktor H.U. ve eczacı H.K. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkeme, zanlıların, seyahat belgelerine el konularak, yurt dışına çıkışının yasaklanması, 50’şer bin TL nakdi teminat ve 2 kişinin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşuluyla teminata bağlanmasını emretti.
 
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