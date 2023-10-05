Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktora bir gün tutukluluk

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan ve bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan doktora, bir gün tutukluluk verildi.



Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktor H.B.U., bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.





-Çiftci

Polis Müfettiş Muavini Cemali Çiftci, “resmi evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” soruşturması kapsamında Türkeli köyünün Akdağ mevkiinde kupürleri kesilmiş ilaç kutuları bulunduğunu hatırlatarak, bu kapsamda eczacı H.K.’nın tutuklandığını belirtti.

Zanlı doktor H.B.U.’nun kliniğinde yapılan aramada, eczacı H.K.’ya yazılan 5 adet reçetenin alındığını dile getiren Çiftci, zanlının, el yazı örneklerinin inceleneceğini kaydetti.

Meseleyle ilgili 20 ifade alındığını ve 18 adet reçetenin sahte olduğunun tespit edildiğini belirten Çiftci, zanlının, serbest bırakılması halinde tahkikata ve tanıklara etki edebileceğini ifade etti.

Cemali Çiftci Ocak-Ağustos 2023 dönemine ait Sosyal Sigortalar Dairesi’nden alınan reçetelerde yapılan incelemede, zanlı H.B.U.’nun toplam 9 bin 687 reçete yazdığını ve bu reçetelerin 1901’ine eczacı H.K.’nın işlem yaptığını söyledi.





-Boşnak

Savcı Hasan Boşnak da, tahkikat çerçevesinde 20 ifade alındığını belirterek, zanlıya yönelik tahkikatın dün itibarıyla başladığını kaydetti. Boşnak, zanlı hakkında bir gün süreyle tutukluluk talep etti.





-Bilgeç

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç ise, zanlının, “resmi evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarını işlemiş olabileceğine işaret ederek, zanlı hakkında bir gün süreyle tutukluluk emri verdi.

