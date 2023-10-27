Sahte reçete soruşturması kapsamında 4 eczacı daha tutuklandı

Sahte reçete soruşturması kapsamında bugün 4 eczacı tutuklandı. Zanlılardan 3’ü Lefkoşa’da, biri ise Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılacak.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, sahte reçete düzenlenmesi meselesiyle ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam dört eczacının, bugün zanlı olarak tutuklandığı bildirildi.
Açıklamada, zanlılardan 3’ünün tutukluluk talebiyle bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne, diğer zanlının ise Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacağı kaydedildi.
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