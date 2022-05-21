Sahte PCR ile çıkmak istediler

Havaalanından çıkış yapmak isteyen ve sahte PCR belgesi veren iki kişi tutuklandı



Havaalanından çıkış yapmak isterken sahte PCR belgelerini tedavüle süren zanlılar Anton Semenov ve Ruslan Dzhemilov tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlılar Anton Semenov ve Ruslan Dzhemilov’un “Sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt temini” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kuşak, zanlıların 19 Mayıs 2022 tarihinde, saat 16.15 raddelerinde Havaalanı’nda KKTC’den çıkmak için kendi adlarına sahte olarak düzenlenen KKTC Sağlık Bakanlığı’nın X0000530110 ile X0002520864 barkod numaralı negatif sonuçlu PCR testlerini, bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı yerdeki görevli yer hizmetleri görevlisine verdiğini belirterek, zanlıların sahte belgeyi tedavüle sürdüğü ve sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiği esnada yer hizmetleri görevlisi tarafından tespit edildiğini kaydetti. Zanlıların aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Kuşak, X0002520864 barkod numaralı test üzerinde yapılan sorgulamada 10 Şubat 2022 tarihli ve Vasyl NEBOHA adına düzenlenmiş olduğunun tespit edildiğini ancak diğer testin kime ait olduğunun henüz belirlenemediğini ifade etti. Kuşak, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların herhangi bir ifade vermediğini söyleyerek, öte yandan zanlıların verdikleri sözlü beyanlarında Telgram isimli uygulama üzerinden tanıştıkları ve daha önce tanımadıkları şahsın evlerine gelip kendilerine test yaptığını ve daha sonra test sonucunu verdiğini beyan ettiğini anlattı. Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin söz konusu olduğuna işaret eden Kuşak, serbest kalmaları halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.



