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Sahte PCR ile çıkmak istedi

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KKTC'den İstanbul'a gitmek isteyen 19 yaşındaki Afrika uyruklu genç, havaalanındaki görevliye sahte PCR belgesi verince yakalandı

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Sahte PCR ile çıkmak istedi
 
Havaalanından çıkış yapmak isterken “Resmi Evrak Sahteleme Ve Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarını işleyen zanlılar 19 yaşındaki Adefoların Agnes Ojo ve 24 yaşındaki İbrahim Olalekan Gıwa tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis,31.01.2022 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Havalimanı'nda, Mağusa'da Sakin Adefoların Agnes Ojo’nun KKTC Havalimanı'ndan Türkiye'ye İstanbul'a gitmek için, dolandırmak kastı ile kendisine ait 28.11.2021 tarihinde yapılmış X0001385895 Barkod nolu Negatif sonuçlanan PCR testini, 31.01.2022 tarihinde yapılmış gibi, dijital ortamda tarih kısmını değiştirmek suretiyle resmi evrağı sahteleyip, yer hizmetlerinde görevli bagaj işlemlerini yapan personele ibraz etmek suretiyle resmi evrağı tedavüle sürdüğünü anlattı.
Polis, zanlı-1’in aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve yapılan soruşturmada konu PCR testini erkek arkadaşı Zanlı-2 İbrahim Olalekan Gıwa'nın yaptırarak kendisine Whatsapp programı üzerinden yolladığının öğrenildiğini söyledi.
Polis, 01.02.2022 tarihinde Zanlı-2'den yapılan soruşturmada konu PCR testini uçak saatinin yaklaştığından dolayı Nijerya'da bir arkadaşına yaptırdığını ve Zanlı-1'e whatsapp üzerinden gönderdiğinin öğrenildiğini belirtti.
Polis, tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirti, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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