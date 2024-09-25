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Sahte pasaportla geldi, kazada yakalandı

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Ülkeye iki yıl önce sahte Pakistan pasaportu ile giriş yapan Ali Hassan, trafik kazası yapınca yakalandı

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Sahte pasaportla geldi, kazada yakalandı
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Ülkeye sahte Pakistan pasaportu ile giriş yapan ve  trafik kazası yapınca yakalanan Ali Hassan “Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme” , “Sahte Davranışla Kayıt Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlamalarıyla dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11.09.2022 tarihinde zanlının Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan Waseem Abbas Shah adına ısdar olunan Pakistan pasaportunu görevli muhaceret memuruna sunarak, tedavüle sürüp söz konusu şahsın kimliğine bürünerek, kayıt temini ettiğini belirtti. Polis memuru, mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 22.09.2024 tarihinde Dörtyol Polis Karakolu sorumluluk sahasında yapmış olduğu trafik kazası neticesinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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