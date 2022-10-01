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Sahte parayla kumar oynadılar, 7 ay hapis cezası aldılar

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Lefkoşa’da bir casinoda sahte dolarlarla kumar oynayan Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov, 7’şer ay hapis cezası aldı

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Sahte parayla kumar oynadılar, 7 ay hapis cezası aldılar

 
Lefkoşa’da 17.06. 2022 tarihinde bir casino içerisinde tasarruflarında bulundurdukları 100 dolarlık banknotlar halinde, sahte olan toplamda 5100 ABD dolarının 400 dolarını fiş almak için kasiyere verip tedavüle süren Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov’un aleyhindeki karar dün açıklandı. İki zanlı 7’şer ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı.
Soytaç, sanıkların işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığının altını çizdi. Soytaç, sanıkların mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi.
Yargıç Soytaç, sanığın bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek sanıkların lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 7’şer ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.
 
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