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Sahte paralar piyasada olabilir

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Girne’de Nurbek Turdumanbetov’un sahte dolarla yakalanmasının ardından başka yerde sahte para tedavüle sürüp sürmediği araştırılıyor

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Sahte paralar piyasada olabilir
  
 
Girne’de sahte dolarla yakalanan Nurbek Turdumanbetov dün mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özgül Bostancı olguları aktardı.
Polis, Girne'de bir kumarhanede müşteri olarak bulunan zanlının sahte olduğuna inanılan her biri 50 banknotluk 9 adet toplam 450 ABD Dolarını tedavüle sürüp, sahtekârlıkla kredi temin ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında zanlının üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramada, 43 adet 50’lik, 14 adet 100’lük sahte ABD Doları daha bulunduğunu belirten polis, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, bulunan paraların PGM sahtecilik şubesinde inceleneceğini ifade etti. Polis, zanlının sözlü beyanında dolarları Türkiye’den temin ettiğini söylediği ancak henüz yazılı ifade vermediğini açıkladı. Polis, söz konusu casinodan üç adet görüntü alındığını ve bu görüntülerin inceleneceğini belirtti. Zanlının başka yerde para tedavüle sürüp sürmediğinin araştırılacağını, belirten polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi değerlendirerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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