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Sahte para zanlısında tarihi eser çıktı

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Sahte para suçundan yakalanan Amin Abdel Qader’in tasarrufunda iki adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Zanlının söz konusu tarihi eserleri nasıl elde ettiği araştırılıyor

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Sahte para zanlısında tarihi eser çıktı
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Lefkoşa'da meydana gelen "İzinsiz Eski Eser Tasarrufu" suçundan tutuklanan zanlı Amin Abdel Qader mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.
Polis, 07.12.2022 tarihinde saat 23:00 raddelerinde, Lefkoşa'da sakin 28 yaşındaki Amin Abdel Qader’in Sahte Banknot ve Tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak sorgulandığı bir sırada tasarrufunda nasıl elde ettiği henüz tespit edilemeyen 2 adet tarihi eser olduğuna inanılan sikke bulunduğunu söyledi.
Polis, adı edilenin soruşturma maksatlı olarak derdest emri gereği tutuklanmış olup, konu sikkeler emare olarak alındığını belirtti.
Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, zanlının tasarrufunda bulunan sikkelerin nereden ve nasıl temin edildiğinin araştırılması, yine mesele ile ilgili olarak zanlı ile suç ortağı olabilecek muhtemel kişilerin araştırılması gerektiğini belirtti.
Polis,  bahse konu sikkelerin gerçek olup olmadığı ile ilgili araştırılma yapılması gerektiğini söyledi. Polis, bu bağlamda, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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