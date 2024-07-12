Sahte ön izinle dolandırıcılık soruşturması genişliyor

Türkmenistan'dan gelecek olan işçileri ön izin alacağı vaadiyle 313 bin TL dolandıran Fırat Durmuş ve yeğeni Emre Durmuş’la ilgili 10 kişiden daha ifade alınacak

Gönyeli’de meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan Fırat Durmuş ve yeğeni Emre Durmuş dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Fırat Durmuş’un Haziran 2024 ayı içerisinde Ilaman Gylyjov ile internet ve Gönyeli'de yüz yüze görüştükten sonra Türkmenistan'da ikamet eden ve KKTC'ye çalışmak için gelmek arzusunda olan Atajan Movlyanov'ya ön izin çıkarıp iş bulacağı konusunda vaatte bulunup, sahtekarlık ve dolandırma niyetiyle Ilaman Gylyjov'dan toplamda 313 bin TL parayı internet bankacılığı ile temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ön izinin çıkmaması nedeni ile parayı iade edeceğini söylediğini ancak Ilaman Gylyjov'a 2 bin TL verdiğini açıkladı.

Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının emare olarak alınan cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede birçok yabancı şahısların pasaport fotoğrafları ve ön izin belgelerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlının cep telefonunda bulunan çalışma ön izin belgeleriyle ilgili Çalışma Dairesinden araştırma yapıldığını ve söz konusu belgelerin tümünün sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıdan izahat istendiğinde sahte ön izinleri yeğeni Emre Durmuş’un kullanımında bulunan cep telefonunda düzenlediklerini söylediğini ve Resmi Evrak Sahteleme suçunu işlediklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, Emre Durmuş’un 7 Temmuz’da tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili 22 ifade alındığını, zanlıların iki bankadan işlem yaptığını, bunların araştırılacağını ve 10 ifade daha alınacağını belirtti. Polis memuru, meseleyle ilgili geniş çaplı soruşturma yapıldığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

