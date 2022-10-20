Sahte kimlik kartıyla yakalandı

Sahte İtalya kimlik kartı ile Metehan Kapısı’ndan Kuzey’e geçmeye çalışan Seyit Ali Selik, yakayı ele verdi





Lefkoşa’da Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme suçlarından tutuklanan zanlı Seyit Ali Selik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, zanlı Seyit Ali Selik’in 18.10.2022 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa Metehan Kara Giriş Kapısında, üzerinde kendi fotoğrafı olan ve Edoardo Matteo adına sahte olarak düzenlenmiş CA61782HG seri numaralı İtalya kimlik kartı ile GKRY'den KKTC'ye geçiş yapmak istediği bir esnada görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle sahte resmi evrağı tedavüle sürdüğünü belirtti.

Polis, konu CA61782HG seri numaralı İtalya kimlik kartı emare zapt edilip zanlının alınan derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde 2 gün daha ek tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker de zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



