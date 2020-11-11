Sahte kefiller yakalandı

Teminat şartlarını yerine getiremeyerek cezaevine gönderilen Ali Eşsiz’i para karşılığında cezaevinden çıkarabilmek için İskele Kaza Mahkemesi Mukayyitliği’ne sahte maaş bordrosu sunan üç sahte kefil tutuklandı



Ali Eşsiz isimli hükümsüz tutukluyu cezaevinden kurtarmak için para karşılığı sahte kefillik yapmak üzere İskele Kaza Mahkemesi Mukayyitliği’ne başvuran 3 kişi gizli ittifak kurdukları ortaya çıkması üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

İskele Kaza Mahkemesi Mukayyitliği’ne sahte maaş bordrosu sunarak, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan ancak teminat şartlarını yerine getiremeyerek hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen Ali Eşsiz’i para karşılığında cezaevinden çıkarabilmek için gizli ittifak kurdukları tespit edilen sahte kefiller Refet Zeybek, Cemal Çavuş ve Murtaza Ayhan tutuklandı.

“Gizli ittifak”, “Sahte belge düzenleme” ve “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlamaları ile ilgili bugün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlılar haklarında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Ali Eşsiz, İskele Mahkemesi tarafından teminata bağlanacak olan tanıdığı bir kişiye kefil olabilmek için sahte olarak düzenlediği maaş bodrosunu mahkeme mukayyitliğine ibraz ettiği sırada dikkatli mukayyit memurları tarafından tespit edilmiş, Eşsiz, İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak teminata bağlanmış ancak teminat şartlarını yerine getiremediği için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.

Eşsiz’i tanımadıkları halde tanıdıklarını beyan ederek para karşılığı gizli ittifak kuran Refet Zeybek, Cemal Çavuş ve Murtaza Ayhan yine dikkatli İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli dikkatli mukayyit memurları tarafından fark edilip olay polise bildirildi.

Mahkeme zanlıların yurt dışına çıkışını yasaklayıp seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verirken, zanlıların 2’şer bin TL nakdi teminat yatırmaları, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunmaları ve KKTC vatandaşı 1’er kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmalarına emir verdi.



12 BİN TL KARŞILIĞINDA KEFİLLİK YAPACAKLARDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özduman mahkemede verdiği ifadesinde, 9 Kasım 2020 tarihinde zanlı Refet Zeybek’in almış olduğu 12 bin TL karşılığında zanlı Murtaza Ayhan ve Cemal Çavuş ile gizlice anlaşarak ittifak kurduğunu belirtip, İskele Kaza Mahkemesi’ne gelmelerini sağladığını ve teminat şartlarını yerine getiremediği için merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Ali Eşsiz’i kendisini tanımadıkları halde arkadaşı olduğunu beyan ederek mukayyitliğe başvurduklarını açıkladı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Özduman, zanlıların yargılanıncaya dek teminata bağlanmalarını talep etti.

