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Sahte Dolarları kumarhanede tedavüle sürdüler

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Sahte Dolarları kumarhanede tedavüle sürdüler

Girne’de sahte dolar tedavüle sürmekten iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre tasarrufunda bulunan 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1000 Dolar nakit parayı bir sahsa vererek tedavüle sürdüğü tespit edilen A.E.M.(E-29) ve yürütülen ileri soruşturmada A.E.M ile birlikte 100’lük banknotlardan oluşan toplamda 21.700 Dolar nakit parayı Girne’de bir kumarhanede kumar oynamak maksadıyla tedavüle süren K.B.(E-33) tutuklandı.

6-8 Temmuz tarihleri arasında A.E.M’nin tasarrufunda bulunan sahte paraların seri numaraları şöyle: “KK11264874CK11, KK11264873CK11, KB53287295KB2, KB53287296KB2, KL91537269BL12, KL91537270BL12, KL91537268BL12, KK11264875CK11, KL91537521BL12, KL91537520BL12”

Soruşturma devam ediyor.

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