Sahte Dolarları İngiltere’den getirmiş

Tasarrufunda bulundurduğu sahte Dolarları Ağustos ayından beri tedavüle sürdüğü tespit edilen İsmet Hüryol tutuklandı.Zanlı, söz konusu paraları Şubat ayında İngiltere’den gelirken beraberinde getirdiğini açıkladı





İskele’de tasarrufunda bulundurduğu 10 adet 100 Dolar sahte banknotu Ağustos ve Ekim ayları içerisinde piyasaya sürdüğü tespit edilen İsmet Hüryol tutuklandı.

“Sahte banknot tasarrufu”, “Sahte banknotu tedavüle sürme” ve “Sahtelarlıkla mal temini” suçlamaları ile hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme, zanlı Hüryol hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.



BENZİN ALIP SAHTE DOLARLARI TEDAVÜLE SÜRDÜ

Olayın soruşturmasını yürüten polis mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı İsmet Hüryol’un tasarrufundaki 10 adet 100 Dolar sahte banknotları 2020 yılı Ağustos ile 19 Ekim 2020 tarihleri arasında İskele Boğazı’nda faaliyet gösteren Tatlı Petrol isimli iş yerine değişik tarihlerde vermek suretiyle bezin alıp tedavüle sürdüğünü ve sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı.

Olayın, müştekinin konu banknotları biriktirip bankaya yatırmaya götürdüğü ve bankanın konu banknotların sahte olduğundan şüphelenmesi üzerine ortaya çıktığını söyleyen polis, müştekinin 10 Aralık 2020 tarihinde olayı polise bildirdiğini açıkladı.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyleyen polis, zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, söz konusu paraları 2020 yılı Şubat ayında İngiltere’den gelirken beraberinde getirdiğini beyan ettiğini açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

