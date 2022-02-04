Sahte dolarları bozmaya kalktı, yakalandı

Döviz bürosuna sahte 1000 dolar veren zanlı tespit edilip yakalandı. Zanlının evinde uyuşturucuya da rastlandı



Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı TimothyOlawaseyeAbayomimahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, zanlı TimothyOlawaseyeAbayomi’nin "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından huzurda bulunduğunu belirtti. Polis, 19.01.2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Küçükkaymaklı'da faaliyet gösteren Moonstar isimli döviz bürosu içerisinde Zanlı TimothyOlawaseyeAbayomı’nin tasarrufunda bulundurduğu sahte 1000 Amerikan Dolarını konu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün 18.00-18.30 saatleri arasında bahse konu suçlardan dolayı zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği huzurunda yapılan aramada yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis,mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



