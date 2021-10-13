Sahte Dolarlara dikkat

Polis, dün Lefkoşa’da bir evde yapılan aramada sonucu sahte olduğuna inanılan 20 ABD Doları banknotlar bulunduğunu açıkladı ve söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan vatandaşlara ve kurumlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Polis, tedavüle sürülen sahte paraların seri numaralarını paylaşarak, vatandaşların şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istedi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün, Lefkoşa’da, bir ikametgahta polis tarafından yapılan arama sonucu sahte olduğuna inanılan 5 adet 20’lik Amerikan Doları banknot ($100) bulunarak emare olarak alındı.

Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları; JB12497174A, JB12497110A, JB12497183A, JB12497121A, JB12497175A olarak açıklandı.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 20 Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.