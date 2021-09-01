Sahte dolar uyarısı

Gazimağusa’da bir kişinin tasarrufunda 100’lük banknotlardan oluşan 88 adet ABD Doları bulundu



Gazimağusa’da önceki gün polis tarafından yapılan aramada, bir şahsın tasarrufunda 100’lük banknotlardan ve “MB61754654C B2” seri numaralarından oluşan toplam 88 adet (8 bin 800) sahte ABD Doları bulundu.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; bahse konu şahıs tarafından yine 100’lük banknotlardan oluşan 20 adet (2 bin) sahte ABD Dolarını da başka bir şahsa vermek suretiyle te davüle sürdüğü tespit edildi.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, Polis tarafından yapılan açıklamada, ellerinde yukarıda belirtilen seri numaralı 100’lük “ABD Doları ” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri konusunda uyarı yapıldı.

