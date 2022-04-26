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Sahte Bulgar pasaportuyla yakalandı

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Sahte Bulgar pasaportuyla yakalandı

 
Havaalanından sahte Bulgar pasaportu ile çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Kahraman Ceylan mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı Kahraman Ceylan’ın, 22 Nisan 2022 tarihinde, saat 12:00'da, Havaalanı yolcu çıkış salonunda, Byulent Zeynelov Isov’un adına ısdar olunan Bulgaristan pasaportu ve Bulgaristan kimliği üzerine kendi fotoğrafını koyup resmi evrakı sahteledikten sonra, başkasının kimliğine bürünüp KKTC'den çıkış yapmak için havalimanında görevli memura verip sahte resmi belgeyi tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiği anlattı.
Polis, yapılan soruşturmada adı edilen zanlının 21.04.2022 tarihinde Girne Limanından adına ısdar olunan TC kimliği ile giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirtti. Polis, ayni gün zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçlarını itiraf ettiğini söyledi.  Polis, zanlının TC vatandaşı olup, KKTC'de herhangi bir bağı bulunmadığını belirtip, zanlının davaları görülünceye değin merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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