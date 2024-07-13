Sahte belgeyi babası vermiş

Havaalanı'ndan sahte veteriner onaylı belgeyle giriş yapan zanlı Özge Kırışoğlu, teminatla serbest bırakıldı

KKTC Havaalanı'ndan sahte veteriner onaylı belgeyle giriş yapan zanlı Özge Kırışoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 10 Temmuz 2024 tarihinde Havaalanı'ndan ülkeye giriş yapan zanlının beraberinde satmak için getirdiği iki adet Mean Cooin türü kedi için ibraz ettiği veteriner onayını aldığını gösteren kuduz belgelerinin sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde sahte belgeleri Türkiye’de bulunan babası ve bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 10 bin TL nakdi teminat yatırmasına, 2 haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunmasına ve bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

