Sahte belgeyi annesi istemiş

Türkiye’den 250 dolara sahte bekarlık belgesi alarak KKTC’ye gelen ve yakalandıktan sonra annesinin yönlendirmesiyle sahte belgeyi temin ettiğini söyleyen Türkmenistanlı Sanaya Memedova cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da sahte evrak tedavüle sürme suçundan tutuklanan Türkmenistan uyruklu Sanaya Memedova dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 2018 yılından beri evli olan zanlının, 1 Haziran 2023 tarihinde Türkiye’den 250 dolarak sahte bekarlık belgesi temin ederek, KKTC’ye geldiğini, burada çalışma izniyle bulunan annesinin üzerine oturma izni aldığını söyledi. Polis, zanlının 26 Eylül 2024 tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının ifadesinde eşiyle birlikte 2023 yılında ülkeye geldiğini, sorun yaşadıklarını için ayrı yaşamaya başladıklarını, oturma izni alabilmek için Türkiye’den sahte belge temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının annesinin 23 Eylül’de ülkeden çıkış yaptığını da açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde annesinin yönlendirmesiyle sahte belgeyi temin ettiğini söylediğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının turist vizesiyle ülkede bulunduğunu belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç da, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.