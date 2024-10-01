banner913
banner932
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
13 0
“İşveren bitme noktasında”
“İşveren bitme noktasında”
17 0
 
Hizmetleri unutulmayacak
Hizmetleri unutulmayacak
22 0
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
18 0
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
34 0
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
23 0
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
24 0
banner1032

Sahte belgeyi annesi istemiş

banner1020

Türkiye’den 250 dolara sahte bekarlık belgesi alarak KKTC’ye gelen ve yakalandıktan sonra annesinin yönlendirmesiyle sahte belgeyi temin ettiğini söyleyen Türkmenistanlı Sanaya Memedova cezaevine gönderildi

banner1045
Sahte belgeyi annesi istemiş
banner971

Lefkoşa’da sahte evrak tedavüle sürme suçundan tutuklanan Türkmenistan uyruklu Sanaya Memedova dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 2018 yılından beri evli olan zanlının, 1 Haziran 2023 tarihinde Türkiye’den 250 dolarak sahte bekarlık belgesi temin ederek, KKTC’ye geldiğini, burada çalışma izniyle bulunan annesinin üzerine oturma izni aldığını söyledi. Polis, zanlının 26 Eylül 2024 tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının ifadesinde eşiyle birlikte 2023 yılında ülkeye geldiğini, sorun yaşadıklarını için ayrı yaşamaya başladıklarını, oturma izni alabilmek için Türkiye’den sahte belge temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının annesinin 23 Eylül’de ülkeden çıkış yaptığını da açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde annesinin yönlendirmesiyle sahte belgeyi temin ettiğini söylediğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının turist vizesiyle ülkede bulunduğunu belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç da, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.