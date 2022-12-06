Sahte 50’lik ABD Doları banknotlarına dikkat

50’lik banknotlardan oluşan 7 adet sahte ABD Dolarının Lefkoşa’da bir işletmeye verilerek tedavüle sürdüğünü tespit eden polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan “50’lik ABD Doları” cinsinden para bulunduranların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 3 ve 4 Aralık tarihleri arasında 50’lik banknotlardan oluşan 7 adet sahte ABD Dolarını, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye verilerek tedavüle sürüldüğünün tespit edildiği belirtilerek, tedavüle sürülen sahte paraların seri numaralarının "MB 70450502A, MB 31427441A, MB 31427443A, MB 70442693A, MB 70451495A, MB 70451506A, MB 31427770A" olduğu belirtildi.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna işaret ederek, “Ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan ‘50’lik ABD Doları’ cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları” uyarısında bulundu.

Polis açıklamasında ayrıca, vatandaşa, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısı yaptı.