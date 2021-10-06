Sahte 500 Euro’lara dikkat

Lefkoşa’da bir bankada müşteri olarak bulunan iki kişi, 5 adet sahte 500 Euro parayı vezneye verdi. Sahte paraların seri numaralarını açıklayan polis, vatandaşları uyardı





Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankada müşteri olarak bulunan şahısların, 5 adet sahte 500’lük Euro banknotları tedavüle sürdükleri tespit edildi. Sahte paraların seri numaralarını açıklayan polis, vatandaşları uyardı.

Önceki gün saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankaya giden 37 yaşındaki Salihu Ismaıl ve 20 yaşındaki Ahmad Abubakar Sadıq,

tasarruflarında bulundurdukları sahte olduğuna inanılan 500 Euro’luk banknotlardan oluşan toplam 2500 Euro’yu görevli memura vererek, tedavüle sürdü.

Yürütülen soruşturma kapsamında Ahmad Abubakar Sadıq’ın

kaldığı evde yapılan aramada ise bir adet daha sahte olduğuna inanılan 500 Euro’luk banknot bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 23 yaşındaki Abdulaziz Iliyasu Garba tutuklandı.

Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları şöyle:

“X 03637363799, X 03637363826, X 03637363772, X 03637364735, X 03637363601, X 03637364276”

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan sahte para meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salihu Ismaıl, Ahmad Abubakar Sadıq ve Abdulaziz Iliyasu Garba mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, 04.10.2021 tarihinde 14.30 raddelerinde Lefkoşa'da Türkiye İş Bankası Şubesinde Lefkoşa'da sakin Salihu Ismaıl ve Ahmad Abubakar Sadıq'ın tasarruflarında bulundurdukları toplamda 2500 Euro olan sahte olduğuna inanılan 500 Euroluk banknotları vezne görevlisine 2004 2 verip tedavüle sürdüklerini belirtti. Polis, ayni gün Ahmad Abubakar Sadıq'e ait Gönyeli’deki ikametgâhında Mahkeme Emri ile bir arama yapılmış ve yapılan bu arama esnasında ayni adreste sakin Abdulaziz Iliyasu Garba’nın tasarrufunda 1500 Euro nakit para bulunduğunu anlattı. Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak zapt edildiğini belirtip, üç zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, yapılması gereken incelemeler olduğunu belirterek, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceklerinden, bu olgular ışığında tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



