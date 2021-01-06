Sahte 100'lüklere dikkat

Lefkoşa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu iki şahsın tasarrufunda 100 TL'lik banknotlardan oluşan toplam 4500 TL sahte banknotlar ele geçirildi.



Söz konusu sahte banknotlardan 2 tanesinin bir markete verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Operasyon Sonucu Ele Geçirilen Sahte 100 TL'lik



Banknotların Seri Numaraları:

C490542321,

C452543305,

C414546301,

C520800345,

C478657587,

C748457154,

C621341215,

C325754621,

C254568941.



Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 100 Türk Lirası cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.