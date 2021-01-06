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Sahte 100'lüklere dikkat

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Lefkoşa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu iki şahsın tasarrufunda 100 TL'lik banknotlardan oluşan toplam 4500 TL sahte banknotlar ele geçirildi.

Sahte 100'lüklere dikkat
  
Söz konusu sahte banknotlardan 2 tanesinin bir markete verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edildi.
Operasyon Sonucu Ele Geçirilen Sahte 100 TL'lik

Banknotların Seri Numaraları:
C490542321,
C452543305,
C414546301,
C520800345,
C478657587,
C748457154,
C621341215,
C325754621,
C254568941.

Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 100 Türk Lirası cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.
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