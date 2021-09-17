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Sahte 100'lük Dolarlara dikkat

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Sahte 100'lük Dolarlara dikkat

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede dün bir müşteri sahte olduğunu bildiği 20 adet 100’lük sahte ABD dolarını tedavüle sürdü.

PGM Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak yapılan ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahsın kaldığı otel odasında yapılan aramada 7 adet 100’lük sahte ABD doları daha tespit edildi.

Açıklamada, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde 100’lük ABD doları para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi. 

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