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Sahil Güvenlik, küçük Rahaf’a hayat oldu

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Mülteci operasyonu sırasında denizde tespit edilen ve soğuktan donmak üzere olan bir yaşındaki Suriyeli çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sayesinde hayata tutundu

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Sahil Güvenlik, küçük Rahaf’a hayat oldu

 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 19 Aralık 2020 tarihinde yapılan düzensiz göç ile mücadele operasyonunda denizde tespit edilen ve soğuktan donmak üzere olan Suriyeli bir yaşındaki Rahaf Karim, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sayesinde hayata tutundu.
Edinilen bilgide bir yaşındaki Rahaf Karim’in hiportermiye girmek üzereyken tespit edildiği ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucu Karim’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
19 Aralık 2020 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tespit ettiği 11 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtarıp Polis Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.
Bilindiği gibi hipotermi, vücudun uzun bir süre boyunca üretebileceğinden daha fazla miktarda ısı kaybetmesi anlamına geliyor.
 
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