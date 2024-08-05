Sağlık çalışanlarının can güvenliği kalmadı

Serhatköy'de bir kişinin ambulans kaçırması, sağlık çalışanlarının can güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de Cumartesi günü sabah saat 05.00 sıralarında akıl almaz bir olay meydana geldi.

Ailesinin kendisini zehirlediğini iddia eden33 yaşındaki Tolga Keçeli, ambulansı aradı.

Keçeli, ambulansı beklerken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Sağlık ekipleri gelince ambulansın ön tarafından oturmak isteyen Keçeli, talebi kabul görmeyince sağlık ekiplerini zorla indirip ambulansı kaçırdı.

Keçeli bu esnada da canlı yayına devam etti. Ambulansı sürerek Lefkoşa’ya doğru yola koyulan Keçeli’nin peşine polis ekipleri takıldı. Keçeli bir yandan ambulansı sürdü, diğer yandan canlı yayında konuşarak, kendisini zehirlediklerini, kimseye güvenmediğini, hastaneye gittiğini söyledi.

Sık sık dua okuyan Keçeli, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitti. Acil serviste canlı yayına devam eden Keçeli, “Doktorlar bana yardım etsin. Zehirlediler beni” diyerek bağırdı.

Uyuşturucunun her türlüsünü içtiğini söyleyen Keçeli, “Ama şu anda uyuşturucu etkisi altında değil ancak sanki 10 gram kokain içmiş gibiyim. Çünkü ailem bana zehir verdi” dedi.

Hastanede yakalanan Keçeli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alındı, ambulans da sağlık merkezine telsim edildi.

Mülke tecavüz, darp, hırsızlık gibi birçok suçtan daha önce tutuklanan Keçeli’nin madde etkisi altında böyle bir olaya kalkıştığı öne sürüldü.

Keçeli’nin ambulans kaçırması büyük tepkilere neden oldu. 7/24 büyük bir özveri ile hayatları risk altında vatandaşa hizmet vermeye çalışan sağlık çalışanlarının can güvenliği bir kez daha gündeme geldi.

