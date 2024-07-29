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Sabotaj şüphesi

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İskele –Ardahan Köy yolu arasında bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Yangında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor

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Sabotaj şüphesi
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İskele Belediyesi’ne ait İskele –Ardahan Köy yolu arasında bulunan çöplük alanda önceki akşam saatlerinde nedeni henüz bilinmemekle birlikte sabotaj ihtimali üzerinde durulan, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, İskele Belediyesi ile İskele İtfaiyesi'nin hummalı çalışmaları neticesinde dün öğle saatlerinde kontrol altına alınabildi.
İskele Belediyesi gece ve dün öğle vakitlerine kadar yangın noktasında iş makineleri ve su tankerleriyle yangına müdahale ederken, İskele İtfaiyesi'nin yerinde müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınabildi.
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