Sabotaj şüphesi

İskele Belediyesi’ne ait İskele –Ardahan Köy yolu arasında bulunan çöplük alanda önceki akşam saatlerinde nedeni henüz bilinmemekle birlikte sabotaj ihtimali üzerinde durulan, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, İskele Belediyesi ile İskele İtfaiyesi'nin hummalı çalışmaları neticesinde dün öğle saatlerinde kontrol altına alınabildi.
İskele Belediyesi gece ve dün öğle vakitlerine kadar yangın noktasında iş makineleri ve su tankerleriyle yangına müdahale ederken, İskele İtfaiyesi'nin yerinde müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınabildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.