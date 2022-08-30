banner762
banner815
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
7 0
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
15 0
 
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
16 0
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
38 0
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
43 0
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
16 0
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
45 0
banner797

Sabıkalı dolandırıcı yine yakalandı

banner476

Ülkede birçok suçtan sabıkası olan Erdi Konyalıoğlu bu kez Çağlayan’da birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan tutuklandı

banner825
Sabıkalı dolandırıcı yine yakalandı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü yakalanan sabıkalı dolandırıcı Erdi Konyalıoğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 27 Ağustos’ta saat 01.00 raddelerinde Çağlayan’da Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, temas hattında suçüstü yakalandığını anlattı. Polis, zanlının yanlışlıkla askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğin beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatı tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.