Sabıkalı dolandırıcı yine yakalandı

Ülkede birçok suçtan sabıkası olan Erdi Konyalıoğlu bu kez Çağlayan’da birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan tutuklandı



Askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü yakalanan sabıkalı dolandırıcı Erdi Konyalıoğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 27 Ağustos’ta saat 01.00 raddelerinde Çağlayan’da Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, temas hattında suçüstü yakalandığını anlattı. Polis, zanlının yanlışlıkla askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğin beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatı tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi

