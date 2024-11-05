Sabıka dosyası kabarık çıktı

Lefkoşa'da hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle 52 yaşındaki bir kişiyi yumruklayıp yere düşüren ve söz konusu kişinin beyin kanaması geçirmesine neden olan Ahmet Can Varan cezaevine gönderildi. Zanlının geçtiğimiz yıl polisi darp suçundan 4 ay, darp ve cinsel taciz suçundan da bir ay hapse mahkum edildiği öğrenildi

Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar ve Ciddi Darp" suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Can Varan teminat talebiyle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Çetin, zanlı Ahmet Can Varan'ın 1 Kasım 2024 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa’da Surlariçi Mecidiye Sokak üzerinde hakkında dedikodu yaptığı gerekçesi ile Lefkoşa’da sakin 52 yaşındaki isminin baş harfleri M. S.’nin yüzüne 3 kez yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının M.S.’nin aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp kafasının beton zemine çarpması sonucunda kafa tasında çatlak oluşmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını aktardı.

Polis, müşteki M.S'nin beyin kanaması ve kafa tasında çatlak nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi serviste müşahede altına alındığını, tedavisinin ardından kendi isteği ile aynı gün taburcu edildiğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının birçok sabıkası olduğunu, 2023 yılı içerisinde polisi darp suçundan 4 ay, darp ve cinsel taciz suçundan da bir ay hapse mahkum edildiğini belirtti. Zanlının sabıka kaydını mahkemeye sunan polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise daha önce hiçbir davasından kaçmadığını ifade ederek, teminatla serbest kalmayı talep etti. Zanlı, “Bana namussuzunsun, şerefsizsin” dedi. Olay bu yüzden çıktı” şeklinde konuştu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının sabıka kaydına bakıldığında birden fazla benzer suç işlediğini, serbest kalması halinde suç işlemeye meyilli olduğunu belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.