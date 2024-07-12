Rüşveti verenler de soruşturuluyor

Rüşvetten tutuklanan ve görevden alınan Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, teminatla serbest bırakıldı. Yargıç, rüşvet verenlerle ilgili de ayrı bir soruşturma yapılmasına emir verdi

“Suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket”, “Görevini kötüye kullanma” ve “rüşvet” suçlarından tutuklanan ve önceki gün görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse tekrardan mahkemeye çıkarıldı, ileride yargılanmak üzere teminata bağlanmasına karar verildi.

Mahkemede detayları aktaran Polis, 28 Mart 2024 tarihinde tutukluluk duruşmasına çıkarılan Serdinç Maypa'nın iddiaları ve tasarrufunda ele geçirilen belgelerle ilgili mahkemenin verdiği soruşturma emri gereği yapılan araştırma sonucu Köse’ye ulaştıklarını hatırlattı.

Polis, 3 gün önce tutuklanan zanlıyla ilgili Çalışma Bakanlığına işlemler için başvuran firmalardan hediyeler kabul ettiğinin tespit edildiğini anımsattı. Polis, Köse’nin, 31 Ekim 2023 tarihinde İskele’de faaliyet gösteren ve “bine” yakın yabancı işçi için ön izin ve çalışma izni başvurusunda bulunan bir şirketten, Bakanlık personelinin kullanacağını, işlemlerin daha hızlı yapılacağını söyleyerek, dizüstü bilgisayar talep ettiğini mahkemeye hatırlattı.

“33 ADET 168 BİN TL DEĞERİNDE ALKOLLÜ İÇECEK VE 150 BİN TL DEĞERİNDE PURO EMARE ALINDI”

Zanlının, iş takipçilerine alkollü içecek ve puro marka ve model fotoğrafları attığının tespit edildiğini belirten polis, 33 adet 168 bin TL değerinde alkollü içecek ve 150 bin TL değerinde 52 adet puro tespit edildiğini ve emare olarak alındığını belirtti.

“FİRMADAN 1500 EURO FAZLA PARA ALDI”

Polis, zanlının 29 Ocak 2024 tarihinde Kalkanlı Yaşam Evi'nde yapılacak işler için İskele'deki bir firmanın 31 bin 650 euro değerindeki teklif verdiğini, ancak firmanın bu işi bağış olarak 23 bin 500 Euro yapabileceğini söylediğini kaydetti. Polis, daha sonra zanlının 31 bin 650 euro teklifi ilgili firmadan aldığını, ödemeyi de 25 bin euro olarak ödediğinin tespit edildiğini söyledi, firmadan 1500 euro fazla alındığını mahkemeye aktardı.

“40 ASGARİ ÜCRET CEZAYI 1’E İNDİRDİ”

Polis, zanlının Çalışma Dairesi müfettişleriyle birlikte bir inşaata denetim yaptığını, müfettişlerin iş sağlığı ve güvenliğine aykırı unsurlar tespit ettiğini, 40 asgari ücret ceza kesileceğini ancak zanlının araya girmesiyle söz konusu firmaya sadece uyarıda bulunularak, bir asgari ücret ceza kesildiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının bu yönde söz konusu firmadan 90 bin sterlin değerinde daireyi 50 bin sterline aldığına yönelik ifadeler olduğunu kaydetti.

Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti. Yargıç, rüşvet verenlerle ilgili de ayrı bir soruşturma yapılmasına emir verdi. Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurt dışına çıkış yasağı, 100 bin TL nakit teminat yatırması, 3 KKTC vatandaşının kefil olması şartıyla teminata bağlanmasına emir verdi.

