Rus bombacı, Bodrum'da yakalandı

Rusya istihbarat servisinden bir subay, Ukrayna'nın Moskova'da bir araca düzenlediği bombalı saldırıda yaralandı. Bombalı terör saldırısının faili Bodrum’da yakalandı

Rusya istihbarat servisinden (GRU) bir subayın, Ukrayna'nın Moskova'da bir araca düzenlediği bombalı saldırıda yaralandığı bildirildi.

Rus yetkililer araçta bulunan subayın eşinin de yaralandığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının faili Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalandığını açıkladı

Rus Kommersant gazetesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın GRU (Baş İstihbarat Dairesi) askeri istihbaratından bir subayın, dün sabah Moskova'da meydana gelen araç patlamasında bacakları koptu.

Habere göre patlama, Sinyavinskaya Caddesi üzerindeki otoparkta meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Irina Volk, aracın tanımlanamayan bir cismin patlaması sonucu havaya uçtuğunu bildirdi.

Kommersant'a göre patlayıcı cihazın TNT eşdeğeri yarım kiloydu.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, olayın, kurumun merkez ofisinde incelenmesi talimatını verdi.

Moskova Soruşturma Komitesi'nden müfettişler ve adli tıp uzmanlarının, operasyonel servislerle birlikte olay yerini incelediği belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili ve bir ceza davası açıldığını duyurdu.

Öte yandan TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilerleyen saatlerde saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Ali Yerlikaya, Moskova'da iki kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları yazdı:

“Bugün (dün) saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, ‘Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği’ bilgisi iletilmiştir.”

İncelemeler sonucu şahsın saat 09:40’ta Bodrum Havalimanı’ndan giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı ve aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Yerlikaya, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün (dün) Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır.”

“Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum” diyen İçişleri Bakanı, “Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



