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“Ricky” göz açtırmadı

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Üzerinde uyuşturucu ile ülkeye gelen Mehmet Ali Sümbül, havaalanından giriş yapmak istediği sırada “Ricky” isimli narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yakalandı

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“Ricky” göz açtırmadı
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Ülkemize uçuşların sıklaşması ile başlatılan denetimlerde çalışmak maksadı ile gelen zanlı Mehmet Ali Sümbül’ün tasarrufunda uyuşturucu madde bulundu.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadeti devren Polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Mehmet Ali Sümbül’ün 18 Ekim 2021 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Ercan Havaalanında KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada üzerine “Ricky” isimli narkotik detektör köpeğinin tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini alınan ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emarelerin analiz sonucunun beklendiğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının soruşturma maksatlı ilk etap ta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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