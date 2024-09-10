Restoranın güneş panellerini çalarak sattılar

Büyükkonuk’ta dün saat 11.30 sıralarında, H.K.(E-42) ve F.E.(E-42) bir restoranın bahçesine izinsiz girerek 18 adet güneş panelini çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Gazimağusa’da hırsızlık olduklarını bildiği halde, söz konusu güneş panellerini 27 bin TL karşılığında satın alan A.K. (E-46) de tutuklandı. Güneş panelleri de A.K.’nin tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındı.

