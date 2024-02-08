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Restoranda cinsel saldırı

Girne’de bir restoranda tanıştığı kadına tuvalette cinsel saldırıda bulunan Hüseyin Erdoğan tutuklandı

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Restoranda cinsel saldırı
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Girne’de bir restoranda tanıştığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia dilen Hüseyin Erdoğan tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 6 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Girne’de Kale arkası olarak bilinen mevkide faaliyet gösteren bir restorana müşteri olarak giden zanlının, 298 promil alkol tesiri altında restoranda tanışıp, sohbet ettiği B.K.isimli kadına, tuvalete gidip ellerini yıkadığı sırada arkasına geçerek kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.
Polis, meydana gelen olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, hakkında “cinsel saldırı ve sarhoşluk” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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