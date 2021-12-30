banner762
banner753
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
31 0
Marketler aynı hamam aynı tas
Marketler aynı hamam aynı tas
48 0
 
Salgın kontrolden çıkabilir
Salgın kontrolden çıkabilir
46 0
Mesarya’da, Mesarya turladı
Mesarya’da, Mesarya turladı
38 0
Cenk Berkalp'e rekor ceza
Cenk Berkalp'e rekor ceza
220 0
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
80 0
Özdil Nami’den Meclise veda
Özdil Nami’den Meclise veda
28 0
banner661
banner726

Reklam panosu elektriğine kapılan şahıs kurtarılamadı

banner476

banner714
Reklam panosu elektriğine kapılan şahıs kurtarılamadı
banner721
Lefkoşa Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi, olayda ihmali görülen bir kişi ise tutuklandı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yapan Meles Haileu (E-28), elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı. 
Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. 
Polis, yürütlen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.’nin (E-40) tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. 
ÇATALKÖY’DE KAYIP ŞAHIS 
Çatalköy’de sakin Rümeysa Bahar’ın (K-16) dün, kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.