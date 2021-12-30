Reklam panosu elektriğine kapılan şahıs kurtarılamadı

Lefkoşa Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi, olayda ihmali görülen bir kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yapan Meles Haileu (E-28), elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Polis, yürütlen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.’nin (E-40) tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ÇATALKÖY’DE KAYIP ŞAHIS

Çatalköy’de sakin Rümeysa Bahar’ın (K-16) dün, kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor.