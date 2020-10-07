Refüje düşerek takla attı

İSA TABAK
Lefkoşa - Gazimağusa anayolunu üzerinde bulunan Aslanköy yakınlarında sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.
Saat 14.30 sıralarında Aslanköy'den çıkarak Lefkoşa'ya doğru ilerlemekete olan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce orta refüje düştü daha sonra takla atarak karşı şeritte tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucunda araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza esnasında karşı şeritten başka aracın gelmemesi ise büyük şans olarak değerlendirildi.
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