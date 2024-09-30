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Rauf Denktaş Üniversitesi’nde sahte öğrenci belgesi

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Lefkoşa-Surlariçi’ndeki Rauf Denktaş Üniversitesi’nde sahte öğrenci belgesi düzenlenmesiyle ilgili aranan Lincon Taperewa tutuklandı

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Rauf Denktaş Üniversitesi’nde sahte öğrenci belgesi
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Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde sahte öğrenci belgesi düzenlenmesiyle ilgili aranan Lincon Taperewa tutuklanarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının “sahte belge düzenleme, sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde 11.00 raddelerinde Surlariçi Lefkoşa’da, faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesi’nde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova, yine aynı üniversitede öğrenci işleri bölümünde çalışmakta olan Ikechukuwu Augustine Onyeausı’nin istemi üzerine üniversitede öğrenci olan Chimezie Wisdom Nnanna, Sunday Stephen Aladeyekun, Fadziso Rebecca Mugova ve Jeff ChimdinduMejuru adına sahte öğrenci belgesi düzenlediklerini söyledi.

Polis, mesele kapsamında diğer zanlıların daha önce tutuklandığını ve soruşturmanın ardından teminata bağlandıklarını belirtti.

Polis memuru, mesele kapsamında aranan şahıs ilan edilen aranan LinconTaperewa’nin 28 Eylül’de tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru Çıkan, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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