Polisten uyuşturucu operasyonları

Yine dün Gazimağusa’da, H.A.G’nin (E-23) evinde polisin

Girne’de de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından U.Ç’nin (E-23) evinde yapılan aramada, içinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Meseleyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.Ş’nin (E-27) evinde yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilerek emare alındı. Bahse konu şahıslar ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.Y.(E-20) tutuklandı.