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Polisten uyarı: Sahte Dolarlara dikkat

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Polisten uyarı: Sahte Dolarlara dikkat

Polis, piyasaya dolar cinsi sahte para süren İ.H.’nin (E-20) tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

Bu yıl Ağustos ayıl ile 19 Ekim tarihleri arasında, İskele'de İ.H.’nin (E-20) tasarrufunda bulundurduğu LB63065053R,  LB63065000R, LB63095009R ve LB55095050R seri numaralarını içeren toplam 10 sahte 100’lük ABD Doları nakit paraları değişik tarihlerde Boğaz-İskele'de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan aldığı akaryakıta karşılık bu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.  İ.H. tutuklandı.

Polis, herkesi sahte paralar konusunda uyardı. Sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimalini dikkate alan polis, ellerinde 100'lük ABD Doları cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.

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