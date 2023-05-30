Polisten üç bölgede asayiş ve trafik denetimleri

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt polis müdürlükleri dün 21.00-00.00 saatleri arasında sorumluluk sahaları içerisinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da yapılan denetimler kapsamında, kontrol edilen eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhane denetimlerinde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 9 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 817 araç sürücüsünden 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 18’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 113 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 13 araç trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de yapılan denetimler kapsamında, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ikamet izinsiz olmadığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı. Kapama saatlerine uymadığı tespit edilen 1 işletme aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhane denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde toplam 1050 araç sürücüsü kontrol edilirken; 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 82’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 268 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 37 araç trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta yapılan denetimler kapsamında, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde toplam 425 araç sürücüsünden 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 32’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 89 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 4 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.