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Polisten trafikte kural tanımazlığa af yok

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Polisten trafikte kural tanımazlığa af yok
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne dün akşam yapılan fotoğraflı ihbar sonrasında harekete geçen Trafik Tahkikat Bölümü amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi tehlikeli yük taşıma suçunu işleyen paketçiyi tespit ederek ceza kesti.
Tehlikeli yük taşımaktan dolayı polis tarafından 3390.75 Tl para cezası ve 25 ceza puanı kesilen şahıs bu cezayı ödeyerek serbest kaldı.
 
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