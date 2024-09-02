Polisten “Sonbahar Operasyonu”

Gazimağusa’da, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen ve “Sonbahar” adı verilen operasyonda, yaklaşık 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi; iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarındaki operasyonda, T.Ö. (E-25) ve S.A.’nın (E-51) üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 kilo metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu iki kişi tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

