Polisten “Sonbahar Operasyonu”

Gazimağusa’da, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen ve “Sonbahar” adı verilen operasyonda, yaklaşık 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi; iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarındaki operasyonda, T.Ö. (E-25) ve S.A.’nın (E-51) üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 kilo metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.
Bahse konu iki kişi tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
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