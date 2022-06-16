banner762
banner815
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
10 0
45 0
 
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
26 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
30 0
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
26 0
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
14 0
Bir zam da cipslere
Bir zam da cipslere
20 0
banner797
banner854

Polisten sahte para uyarısı

banner476

Polis, Yeniboğaziçi’nde, 50’lik banknotlardan oluşan 9 adet sahte ABD dolarlarının tedavüle sürüldüğünü açıklayarak, vatandaşları uyardı.

banner825
Polisten sahte para uyarısı

 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir kumarhanede bulunan bir şahıs, 50’lik banknotlardan oluşan 9 adet sahte ABD dolarlarını tedavüle sürdü.

Tedavüle sürülen sahte banknotların seri numaraları şöyle:

“KB16736741L, KB46029773L, KB68529766L, KB16718748L, KB16718749L, KB68518165L, KB46036217L, KB46018595L ve KB30929520L”

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesini istendi.


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.