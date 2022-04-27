Polisten sahte Dolar ve Euro uyarısı

Girne’de dün sahte Euro ve ABD Doları banknotları bulunmasının ardından Polis Basın Subaylığı sahte para uyarısı yaptı.

Seri numarası ZD1449408208 olan 50’lik Euro banknotun, seri numarası MB26725871A olan 50’lik ABD Doları banknotun ve seri numarası LG04727792 olan 100’lük ABD Doları banknotunun daha önceden piyasaya sürülme ihtimali ne işaret edilerek, para alım-satımı ve dövizle iş yapan kişilerin dikkatli olunması istendi.

Polis, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesi çağrısı yaptı.