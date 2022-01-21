Polisten sahte dolar uyarısı

Lefkoşa’da döviz bürosuna 20 adet sahte 50 Dolar veren zanlı yakalandı. Zanlının evinde uyuşturucu da bulundu. Polis, sahte ABD Doları uyarısında bulundu

Polis Basın Subaylığı sahte ABD Doları uyarısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün Lefkoşa’da bir şahsın, 20 adet sahte 50 ABD Doları banknotunu döviz bürosuna verdiği tespit edildi.Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları “MB72598115D, JG67250628A, MB62578446D, MB37569150J, MB62545121B, MB62544807B, MB62545110B, MB72597826D, MB72597837D, MB72597616D, MB72597989D, MB72597899D, MB37568736J, MB72598058D, MB72597897D, MB72597669D, MB72597971D, MB37522414J, MB62556446C ve MB62556222C” olarak açıklandı.Polis, söz konusu sahte paralardan daha önce de piyasaya sürülmüş olabileceğinden bu seri numaraları ile başlayan ABD doları bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşları dikkatli olmaya, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeye çağırdı.Öte yandan mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, zanlı Timothy Olawaseye Abayomı’nin "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından huzurda bulunduğunu belirtti.Polis, 19.01.2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Küçükkaymaklı'da faaliyet gösteren Moonstar isimli döviz bürosu içerisinde Zanlı Timothy Olawaseye Abayomı’nin tasarrufunda bulundurduğu sahte 1000 Amerikan Dolarını konu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün 18.00-18.30 saatleri arasında bahse konu suçlardan dolayı zanlının ikametgahında mahkeme emri gereği huzurunda yapılan aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meselenin hali hazırda yeni başladığını, zanlının bahse konu parayı nasıl ve ne şekilde temin ettiği yönünde soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini anlattı. Polis, bahse konu paraların incelenmesi için PGM Kriminalistik Şube'ye gönderilmesi gerektiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlıdan alınan kan örneğinin ve emare olarak alınan maddenin tetkiki için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde yürütülen tahkikata etki etme olasılığı olduğundan zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.