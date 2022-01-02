Polisten sahte ABD Doları uyarısı

Polis Ercan Havalimanı’nda KKTC’den çıkış yapmak üzere olan bir kişinin üzerinde sahte 50 ABD Doları banknotlar bulunduğunu duyurarak; sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülmüş olma ihtimaline karşın dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Polis Basın subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ellerinde Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler, vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.

Dün saat 18:50 sıralarında KKTC’den çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada tasarrufunda sahte dolarlar bulunan K.D.(E-41) tutuklandı.

Emare olarak alınan sahte Dolarların Seri Numaraları şöyle: “MB38754241 A, MB29154608 A, MB65458585 A, MB65457526 A, MB29158060 A”.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.