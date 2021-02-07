Polisten Lefkoşa-Girne anayolunu kullanacak sürücülere uyarı

Sürücülerin Dikkatine!

Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde yapımı devam eden beton bariyer çalışmaları nedeniyle yarın (8.02.2021) saat 09:00'dan itibaren çalışmalar süresince, Girne'den Lefkoşa'ya gidiş yönünde St. Hilarion Kavşağı ile Boğazköy kavşağı arası trafik akışına kapalı olacaktır. Girne istikametinden Lefkoşa yönüne gelecek sürücülerin için ulaşım, St. Hilarion kavşağından itibaren Eski Boğazköy yolu üzerinden sağlanacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

