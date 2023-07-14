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Polisten kurallara uymayan ağır vasıta sürücülerine af yok

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Polisten kurallara uymayan ağır vasıta sürücülerine af yok
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri bugün sabah saatlerinde Haspolat Kavşağı'ndaki Haspolat - Dikmen yolunda yaptıkları denetimlerde yola çıkış saatlerine uymayan ağır vasıta sürücülerine ceza kesti.
Lefkoşa Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ile Lefkoşa Devriyeler Şube Amiri Ertaç Ercan kontrolünde yapılan denetimlerde sabah saatlerinde yola çıkış zamanına uymayan ağır vasıta sürücüsüne ceza kesildiği bildilirdi.
Öte yandan Alayköy Polis Karakolu ile Demirhan Polis Karakolu ekipleri de ayni saatlerde denetimler yaptılar.
Üç bölgede yapılan denetimler sonucunda 12 ağır vasıta sürücüsüne ceza kesilirken, araçları da  bir süreliğine trafikten men edildi.
 
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