Polisten kurallara uymayan ağır vasıta sürücülerine af yok

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri bugün sabah saatlerinde Haspolat Kavşağı'ndaki Haspolat - Dikmen yolunda yaptıkları denetimlerde yola çıkış saatlerine uymayan ağır vasıta sürücülerine ceza kesti.

Lefkoşa Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ile Lefkoşa Devriyeler Şube Amiri Ertaç Ercan kontrolünde yapılan denetimlerde sabah saatlerinde yola çıkış zamanına uymayan ağır vasıta sürücüsüne ceza kesildiği bildilirdi.

Öte yandan Alayköy Polis Karakolu ile Demirhan Polis Karakolu ekipleri de ayni saatlerde denetimler yaptılar.

Üç bölgede yapılan denetimler sonucunda 12 ağır vasıta sürücüsüne ceza kesilirken, araçları da bir süreliğine trafikten men edildi.

